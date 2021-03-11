Белград, , 11:32 — REGNUM Сербия в 2021 году должна будет выплатить 241,8 миллиона евро долга по кредитам, взятым в период существования Югославии при правлении Йосипа Броз Тито.

Издание Blic напоминает, что среди кредиторов Парижский клуб, Всемирный банк и Кувейт.

Кредиты были взяты правительством во главе с Милкой Планинц и Веселином Джурановичем.

Больше всего Сербия должна Парижскому клубу кредиторов — 152,27 млн евро, Всемирному банку — 22,9 млн евро и 43,9 млн евро, Кувейту — почти 9,5 млн евро.