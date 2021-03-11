Турин, Италия, , 11:32 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду связывался с владельцем американского клуба «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом о возможности перехода в его команду. Об этом 11 марта сообщает портал Daily Star.

Отмечается, что после вылета из Лиги чемпионов Роналду всерьёз задумался о переходе в другой клуб.

Кроме того, руководство «Ювентуса» планирует разгрузить зарплатную ведомость клуба во время летнего трансферного окна. Зарплата 36-летнего португальского форварда составляет €31 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может продать Криштиану Роналду в летнее межсезонье.

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