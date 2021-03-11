Новосибирск, , 11:30 — REGNUM В отношении руководителя следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области назначено комиссионная служебная проверка. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

Уточняется, что проверка проводится «для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделения».

«На время проведения проверок руководитель отстранён от исполнения должностных обязанностей», — говорится в официальной информации.

Отметим, что новосибирское управление СКР возглавляет генерал-майор юстиции Андрей Лелеко.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в следственном управлении СКР по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия. Так, более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку.

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