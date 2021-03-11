Москва, , 11:31 — REGNUM Вокруг московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируется построить технопарки, логистические и офисные центры, а также другие объекты. Об этом 11 марта сообщается на сайте столичного департамента развития новых территорий.

На участках вдоль столичного отрезка магистрали, который должен быть введён в эксплуатацию в 2021 году, готовятся построить от 4 до 5 млн квадратных метров недвижимости. Около 80% этих площадей будет отдано под коммерческую деятельность, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

«Это, прежде всего, технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. В общем такой объем коммерческой недвижимости в этой локации может создать не менее 100 тысяч рабочих мест», — сказал Жидкин.

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