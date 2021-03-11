Панкрушиха, , 11:30 — REGNUM В алтайском райцентре Панкрушиха как минимум до 28 марта закрыли детское отделение ЦРБ, маленьких пациентов распустили лечиться по домам. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на главного врача больницы Олега Хорошилова.

По его словам, на этот вынужденный шаг медики пошли для того, чтобы в отпуск смогла сходить единственный педиатр.

«Иного выхода у нас нет. Наш педиатр — тоже человек, заставлять ее работать без отпуска бесчеловечно. Замену найти даже на период ее отдыха нам не удалось. Педиатры, увы, на дороге не валяются», — отметил главврач.

Известно, что в случае необходимости пациентов-детей транспортируют в Камень-на-Оби. Расстояние между населёнными пунктами составляет почти 100 километров.