Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Петербург уступил первое место по суточной смертности от COVID-19 среди регионов России. Об этом сообщает 11 марта федеральный оперативный штаб.

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По официальным данным, за последние сутки от коронавирусной болезни в городе скончались 40 человек. Это на 12 летальных случаев меньше, чем днем ранее, когда Петербург опередил по смертности Москву. Сейчас столица вновь находится на первом месте среди регионов с 54 летальными исходами за сутки.

В Петербурге за все время пандемии от COVID-19 скончался 15 601 человек, гласит официальная статистика.

Добавим, в России за сутки подтвердили гибель от болезни еще 459 пациентов. Общее число погибших достигло 90 734 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге зафиксировали 377 748 случаев заражения коронавирусом, по стране — 4 360 823.

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