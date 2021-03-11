Пенза, , 12:19 — REGNUM В Пензенской области за минувший день коронавирусная инфекция подтвердилась у 121 человека, накануне сообщалось о 123 заболевших. С начала наблюдения заболевание выявили у 39 825 жителей области. Об этом 11 марта сообщает общероссийский оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 462 пациента, двое — за сутки. Выздоровели в общем итоге 36 003 пациента, или более 90,4% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 137 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, то, что организация экономического сотрудничества и развития понизила свой прогноз по темпам роста российского ВВП в 2021 году, может быть связано с невысоким процентом вакцинации российских граждан. В 2021 году эксперты прогнозируют постепенное восстановление российской экономики на фоне окончания пандемии, роста нефтяных цен и укрепления рубля.

Читайте также: Рост ВВП РФ в 2021 году связали с успехами масштабной вакцинации

Читайте также: В России за сутки выявили 9270 случаев заражения коронавирусом