Джакарта, , 11:28 — REGNUM Индонезия может стать крупным производителем аккумуляторных батарей и электромобилей в Юго-Восточной Азии, сообщает Antara.

«Ожидается, что Индонезия станет крупным игроком в Юго-Восточной Азии», — заявил член национального энергетического совета Сатья Видья Юда в ходе дискуссии на тему: «Развитие экологической мобильности в регионе».

Индонезия может стать крупным игроком в производстве аккумуляторов для электромобилей, поскольку у нее довольно большие запасы сульфата никеля и другого сырья. Необходимо также более интенсивное сотрудничество с горнодобывающими компаниями.

К 2025 году Индонезия планирует произвести 2,1 млн электромотоциклов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Джакартывстретился с министром-координатором по морским делам и инвестициям, чтобы обсудить борьбу с наводнениями, комплексное развитие транспорта и туризма в столице Индонезии.

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