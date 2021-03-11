Ульяновск, , 11:27 — REGNUM В Ульяновской области в перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться бесплатной юридической помощью, включат медицинских работников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального правительства.

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Глава региона Сергей Морозов отметил, что дополнительные меры поддержки коснутся медицинских работников, потому что «мы все прекрасно понимаем, какая нагрузка легла них плечи». По его словам, новые меры будут предусмотрены в соответствующем законопроекте.

«Очень своевременна мера, связанная с возможностью получить бесплатную правовую помощь по максимально широкому кругу вопросов», — сказал губернатор.

В случае принятия законопроекта медицинские работники смогут бесплатно получать не только профессиональную консультацию у юристов, но и помощь при обращениях в суды, государственные и муниципальные органы, в том числе по вопросам защиты прав потребителей.

Напомним, с 2021 года реабилитацию медицинские работники Ульяновской области могут пройти не только на своей малой родине, но и в Чувашии, Татарии, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Виктор Мишарин отмечал, что 2020 году в короткие сроки была переформатирована «практически вся система здравоохранения». На борьбу с коронавирусом потрачено свыше 3,8 млрд рублей. Расходы по отрасли превысили 16 млрд рублей.

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