Брянск, , 11:29 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве с лишением права гражданина на жилое помещение возбуждено в отношении адвоката Адвокатской палаты Брянской области. Юрист убедил клиента, что сможет за взятку повлиять на суд, а ради недостающей суммы подзащитному нужно заложить дом, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Адвокат в 2018 году защищал интересы клиента по делу о мошенничестве. Он заявил, что передаст шесть миллионов рублей сотрудникам областного суда и тогда его подзащитному назначат наказания в виде условного лишения свободы. У клиента нужной суммы не оказалось, тогда юрист вместе со своей знакомой убедила его в необходимости заложить принадлежащий ему жилой дом в Брянске, с якобы последующим правом выкупа.

Домовладение по договору купли-продажи за девять миллионов рублей передали агентству недвижимости в Брянске. Из этих денег 1,5 млн рублей получили хозяева дома, 1,5 млн рублей — комиссионное вознаграждение агентства, оставшиеся шесть миллионов рублей адвокат забрала себе. Дом затем был перепродан третьим лицам.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Адвокат может лишиться свободы на срок до 10 лет.