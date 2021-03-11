Новороссийск, Краснодарский край, , 11:26 — REGNUM Сильный ветер обрушился на Новороссийск 11 марта, в городе прогнозируется метель и низкая видимость. Об этом сообщили в администрации города.

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О сильном ветре горожан предупредили накануне, 10 марта — в Новороссийске восточный ветер усилился до 20−25 м/с, днём 11 марта прогнозируется до ветер до 27−32 м/с.

«Высота волн 13−20 дм. Парение моря, медленное обледенение судов», — уточнили в администрации города.

Также 11 марта, по данным ГМБ Новороссийск, по району Анапа — Джубга сохранится метель, местами низкая видимость — один-два километра, на дорогах гололедица и снежные накаты.