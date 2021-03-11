Абакан, , 11:26 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов призвал жителей региона соблюдать ограничительные меры и санитарно-эпидемиологические требования в условиях распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM 11 марта в республиканском правительстве, ссылаясь на информацию регионального управления Роспотребнадзора, в Хакасии снизилась «дисциплина в общественных местах и организациях». Выполняются не все установленные правила.

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Коновалов призвал соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования, чтобы не допустить нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Особое внимание должно быть уделено городам Абакану, Черногорску и Саяногорску, где проживает большая часть населения республики.

За прошедшую неделю в Хакасии мобильные группы проверили свыше 3 тысяч объектов торговли и оказания бытовых услуг, предприятий общепита, транспорт и так далее. Составлено 70 протоколов. Суды за неделю рассмотрели 81 материал, по 23 материалам нарушителям назначен штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 11 марта подтверждено 21 508 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 20 593 человека, скончались 480 пациентов с диагнозом COVID-19.

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