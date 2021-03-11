Москва, , 11:26 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий ответственность за клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта.

Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет, штраф — до 5 млн рублей.

По этой статье предлагается наказывать именно за оскорбления, имеющие отношения к Великой Отечественной войне, уточнили в профильном комитете Госдумы.

Группа депутатов от «Единой России» во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия») подготовила к внесению в нижнюю палату парламента поправки, которые должны приравнять клевету в отношении ветеранов к реабилитации нацизма.

Поправки поддержаны в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля.

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