Киев, 11 марта 2021, 11:30 — REGNUM Минюст Украины направил в Окружной административный суд иск о запрете политической «Партии Шария». Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда.
В минюсте Украины считают, что партию следует запретить на основе выводов экспертов, которые должна предоставить суду Служба безопасности Украины.
Заседание по данному делу назначено на 6 апреля 2021 года. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства.
Напомним, ранее Печерский районный суд Киева вынес решение о задержании Анатолия Шария. Блогера подозревают в государственной измене. Отметим, что Шарий с 2011 года живёт в Евросоюзе и официально имеет статус беженца.
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