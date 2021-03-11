Киев, , 11:30 — REGNUM Минюст Украины направил в Окружной административный суд иск о запрете политической «Партии Шария». Об этом сказано в сообщении пресс-службы суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии «Партия Шария», — сообщили в пресс-службе.

В минюсте Украины считают, что партию следует запретить на основе выводов экспертов, которые должна предоставить суду Служба безопасности Украины.

Заседание по данному делу назначено на 6 апреля 2021 года. Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства.

«Депутаты партии уже в горсоветах, партия явно проходит в парламент, у партии сотни тысяч сторонников. Как можно в упрощённом режиме запрещать партию? Ну, можно, когда сильно хочется, и ты думаешь, что тебе можно всё», — прокомментировал действия украинских властей лидер партии, блогер Анатолий Шарий в своём YouTube-канале.

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева вынес решение о задержании Анатолия Шария. Блогера подозревают в государственной измене. Отметим, что Шарий с 2011 года живёт в Евросоюзе и официально имеет статус беженца.

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