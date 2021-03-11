Душанбе, , 11:24 — REGNUM Антимонопольная служба Таджикистана одобрила повышение тарифов на вывоз бытового мусора, сообщает 11 марта агентство «Азия-плюс» со ссылкой на мэрию Душанбе.

С 1 марта 2021 года тарифы на вывоз мусора увеличатся на 20%. В районе Сино тариф для многоквартирных домов с мусоропроводом составляет 3,8 сомони (24,47 рубля), без мусоропровода — 3,1 сомони (19,97 рубля), для частного жилого сектора — 4,4 сомони (28,34 рубля).

Отмечается, что тариф установлен на одного человека, проживающего по конкретному адресу, независимо от прописки. В районах Фирдавси и Шохмансур столицы Таджикистана тарифы незначительно ниже, чем в районе Сино и Сомони.