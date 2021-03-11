Москва, , 11:24 — REGNUM Придерживаются различных суеверий и примет большинство жителей России. Наиболее популярная примета — посидеть «на дорожку» перед дальней дорогой (42%, среди женщин — 48%), приводит данные ВЦИОМ.

Также среди самых популярных примет — смотреть в зеркало, если пришлось вернуться за забытой вещью (41%, среди женщин — 49%), постучать по дереву, чтобы не сглазить (34%).

Через левое плечо плюют 26% опрошенных. Не выносят мусор из дома вечером после заката, а только утром 22%. Талисманы носят 13%. Трут памятники на удачу — 10%. Не верят ни в какие приметы 29% граждан.

Опрос по телефону проведен 5 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России стали меньше верить в приметы, предсказания, колдовство и в паранормальные явления.

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