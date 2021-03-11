Мадрид, , 11:24 — REGNUM Если правительство хочет, чтобы автономное сообщество Мадрид закрылось во время Дня святого Хосе и Страстной недели, для этого должен быть отдельный указ: 10 марта после заседания Межтерриториального совета глава департамента здравоохранения региона Энрике Руис Эскудеро объявил, что они не желают запрещать свободное передвижение граждан, которые хотят въехать или выехать из автономного сообщества. Об этом пишет испанское издание La Razón.

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Поскольку первый проект плана ограничений на период Страстной недели уже был известен, автономное сообщество Мадрид решительно отвергло его. Особенно в отношении закрытия периметра региона, поскольку, как заявляли власти региона, «не было доказано, что это эффективное сдерживание заболеваний в октябре и декабре 2020 года». Однако, несмотря на отказ от этой меры, Мигель Диас Аюсо до 9 марта сохраняла свое намерение соблюдать решение Межтерриториального совета.

Как и ожидалось, все автономные сообщества — за исключением Каталонии, которая воздержалась по причине отсутствия делегатов, и Мадрида — проголосовали за закрытие границ по периметру, как в День святого Хосе (с 17 по 21 марта), так и на Пасху (с 26 марта по 9 апреля) — за исключением Канарских и Балеарских островов, которые заявили о своем островном статусе и планах продолжать принимать туристов. Именно это исключение вызвало гнев Мадрида, а также Галисии. Министр здравоохранения Каролина Дариас попыталась объяснить это решение, заверив, что «вы не можете ехать на острова в туристических целях» и что «вы можете въезжать или выезжать на них только в случаях, предусмотренных Чрезвычайным положением» (работа, посещение медицинских учреждений, и прочее).

Однако, как отмечает издание, по тем же причинам любой гражданин другого региона может заявить о том, что он намерен покинуть свое автономное сообщество во время закрытия периметров. Тогда непонятно, почему острова остаются открытыми, а остальные территории — нет.

Чтобы достичь максимально возможного консенсуса, министерство здравоохранения сделало некоторые пункты первоначального плана более гибкими. Наконец, это позволит автономиям отсрочить комендантский час до 23:00 и проводить встречи до шести человек в общественных местах на открытом воздухе, хотя в закрытых помещениях их придется сократить до четырех.