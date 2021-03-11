Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Правительство Грузии готово выполнить рекомендации Европейского совета и начать переговоры с оппозицией. Об этом, как сообщает пресс-служба грузинского правительства, 11 марта заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совещании.

«Мы полностью разделяем рекомендации Европейского совета о том, чтобы как можно скорее оппозиция и власти нашли общий язык и пришли к общему соглашению, чтобы наш парламент мог начать нормальную работу, и страна вернулась к нормальной политической жизни», — сказал Гарибашвили.

Он добавил, что стороны конфликта в первую очередь должны руководствоваться интересами своего народа.

Гарибашвили также сообщил, что запланирован его визит в Брюссель с 15 по 17 марта. Там состоится ежегодное обсуждение результатов ассоциации Грузии с Евросоюзом.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась. В Евросовете решили направить своего представителя в Грузии, чтобы он выступил в качестве посредника на переговорах властей и оппозиции.

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