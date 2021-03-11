Новосибирск, , 11:23 — REGNUM В следственном управлении СКР по Новосибирской области отмечено ухудшение качества следствия. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.

Напомним, 5 марта прошло расширенное заседание коллегии Следственного комитета России, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2020 году.

Уточняется, что в Новосибирской области более 100 уголовных дел за год были возвращены на доработку.

«Это значительно хуже средних общероссийских показателей, — отметили в СКР. — Выросло число уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев, следовательно, возросло и число лиц, длительное время содержащихся под стражей, в том числе и несовершеннолетних. Увеличилось число требований надзорного ведомства об устранении нарушений закона в ходе следствия, а также количество обращений жителей Новосибирской области, поступающих в центральный аппарат, что уже ранее неоднократно озвучивалось в рамках еженедельных совещаний при председателе СК России».