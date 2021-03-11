Москва, , 11:25 — REGNUM Церемония прощания с советским и российским композитором, пианисткой и певицей, народной артисткой РСФСР Людмилой Лядовой состоится 13 марта в Новодевичьем монастыре. Об этом 11 марта сообщил представитель Лядовой Виталий Мирошников.

«Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь», — приводит его слова ТАСС.

Также Мирошников рассказал, что в данный момент родственники и друзья покойной обратились в мэрию Москвы для того, чтобы получить разрешение похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

«Это было желание Людмилы Алексеевны», — подчеркнул представитель артистки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта народная артистка РСФСР Людмила Лядова ушла из жизни в возрасте 95 лет в больнице в Москве, куда ее ранее госпитализировали с коронавирусом.

Отметим, пианистка, композитор и певица Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов и окончила Свердловскую консерваторию в 1948 году. В период с 1946 по 1951 год выступала вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Она была автором песен, которые исполняли такие известные отечественные певцы, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Леонид Утесов и многие другие.