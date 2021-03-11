Москва, , 11:20 — REGNUM Продлить программу льготной ипотеки в России в качестве антикризисной меры можно было бы в тех регионах страны, где спрос на жильё ещё не восстановился. Об этом 11 марта интервью «Известиям» заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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Так, всего таких субъектов РФ, по мнению ЦБ, 24 региона. В их числе Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Алтай, республики Северного Кавказа — Дагестан, Чечня, Ингушетия и Ставропольский край. Также в списке Новосибирская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Тверская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Томская, Курганская, Челябинская, Ярославская и Ульяновская области.

«В этих субъектах спрос на недвижимость ещё не восстановился, поэтому негативного эффекта от меры не будет», — пояснила Набиуллина.

При этом глава Центробанка уверена, что в большинстве регионов от льготной ипотеки нужно отказываться уже с июля 2021 года, потому что эффект от этой меры уже «стал негативным с точки зрения доступности жилья».

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«Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен — мы это видим по ряду регионов», — сказала Набиуллина.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом минимум 15% на покупку жилья в новостройках была принята в 2020 году на фоне пандемии коронавирусной инфекции и потерь, которые понесла строительная отрасль. Этой программой можно воспользоваться для приобретения нового жилья комфорт-класса по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Планировалось, что эта льгота будет действовать до 1 ноября 2020 года, но позднее её решили продлить до 1 июля 2021 года.