Москва, , 11:22 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в России сократились продажи новых автобусов на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего на авторынке России в прошлом месяце было продано 704 автобуса. При этом большая часть пришлась на автобусы российского производства. Их доля составила 95,2%, а вот доля автобусов-иномарок соответственно оказалась равной 4,8%.

Реализация автобусов российских брендов снизилась в феврале 2021 года на 40,7%, до 670 экземпляров. Более существенное падение продаж в России произошло автобусов иностранных марок — на 69,1%, до 34 экземпляров.

Среди проданных в феврале автобусов в России оказались 344 модели Павловского автозавода (-30%), 159 экземпляров «НЕФАЗ» (+46%), 80 единиц «ЛИАЗ» (-80%), а также 45 автобусов «Волжанин» (-87,5%) и 23 модели «УРАЛ» (-11,5%).

Напомним, в феврале 2021 года продажи новых пикапов в России снизились почти на 25,6% по сравнению с февралем прошлого года. Всего за месяц было продано 595 автомобилей с кузовом пикап.

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