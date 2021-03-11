Репьевка, , 11:18 — REGNUM Многодетная семья из Воронежской области получает угрозы от коммунальщиков перекрыть подачу газа и электроэнергии, а также инициировать изъятие детей из семьи. Причина — в образовавшейся у родителей шестерых детей задолженности. Следственные органы начали проверку, об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

Об угрозах от коммунальщиков многодетные родители из села Фабрицкое Репьёвского района рассказали СМИ, после чего ситуацией заинтересовались в следственных органах. По словам супругов, в семье которых воспитываются шестеро детей, в том числе четверо несовершеннолетних, представители местных коммунальных служб из-за образовавшегося у семьи долга по оплате услуг ЖКХ угрожают прекратить подачу в дом газа и электроэнергии, а также ходатайствовать перед органами опеки об изъятии детей из семьи.

Следственные органы обещают детально разобраться в ситуации, а по результатам проверки принять процессуальное решение.