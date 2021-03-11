Москва, , 11:18 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 459 человек. Об этом сообщает 11 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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«Зафиксировано 459 летальных исходов», — рассказали в штабе.

Всего в стране с начала распространения коронавируса от ковида умерли 90 734 человека.

За сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 14 006 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге мужчина, принципиально отказавшийся надевать маску и перчатки при посещении библиотеки, подал в суд на это учреждение из-за отказа в предоставлении ему услуги по распечатке документов.

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