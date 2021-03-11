Спасск-Дальний, Приморский край, , 11:21 — REGNUM Прокуратура Приморья начала проверку по факту обрушения парапетной балки ночью 5 марта в детском саду №14 «Колокольчик» в Спасске-Дальнем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорно органа.

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Ситуация не усугубилась тем, что в момент обрушения в саду не находились дети и сотрудники.

128 дошкольников из этого детского сада распределили в другие сады.

«Специализированная организация проводит оценку технического состояния строительных конструкций здания в целях решения вопроса возможности дальнейшего пребывания детей в здании и установления объема необходимых ремонтных работ», — пояснили в прокуратуре.

По сообщениям в соцсетях, аварийный детский сад проходил приёмку в августе 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке заказчик так и не дождался сдачи в эксплуатацию трёх детских садов — возбуждено уголовное дело по факту халатности.