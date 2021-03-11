Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM В Петербурге вновь увеличилась суточная заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает 11 марта федеральный оперативный штаб. За последние сутки вирус в городе определили у 961 человека. Это на два случая заражения больше, чем днем ранее, и на десять больше, чем два дня назад.

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Всего за время пандемии, по официальным данным, в Петербурге зафиксировали 377 748 случаев заражения. Выздоровели от COVID-19 за это же время 323 240 человек, включая 2805 выписанных пациентов за последние сутки.

Добавим, в России за сутки подтвердили 9270 случаев заражения, их общее число достигло 4 360 823.

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