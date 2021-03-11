Москва, 11 марта, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии», передает корреспондент ИА REGNUM 11 марта. Инициатива доработана ко второму чтению — предложено 50 поправок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобили возле гаражей

В частности, утоняется срок проведения амнистии — с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2026 года. Кроме того, для того чтоб воспользоваться процедурой, потребуется не два заявления, а одно — в органы местного самоуправления.

Решен вопрос с наследниками.

«Специально это оговорили, поправки приняты», — сказал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Еще одна поправка предполагает распространение «гаражной амнистии» на земельные участки под «сваренными» металлическими гаражами. При этом в комитете подчеркнули, что о «ракушках» речи не идет.

Закрепляются гарантии инвалидам, они получают приоритетное право бесплатно размещать гараж рядом с домом, а также пользоваться стоянками возле жилья.

«Амнистия — право, а не обязанность, никто не заставляет граждан ей пользоваться», — подчеркнул Крашенинников.

Госдума 26 января в первом чтении приняла проект закона, который вводит упрощенный порядок регистрации гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, — тогда вступил в силу Градостроительный кодекс, после чего гаражи стали ставить на учет. Амнистия коснется капитальных строений.

Второе чтение законопроекта состоится 16 марта.