Москва, , 11:23 — REGNUM Профицит внешнеторгового баланса России в январе составил $9,7 млрд, что на 34,9% меньше, чем в январе минувшего года. Это следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В январе Россия поставила за рубеж товары на $26,6 млрд (-14,9% к январю 2020 года) и получила товары на $16,8 млрд (+3%). В целом оборот внешней торговли снизился на 8,7% — до $43,4 млрд.

В основном за границу шли топливно-энергетические товары, их удельный вес в товарной структуре экспорта уменьшился до 55,7% против 66,4% годом ранее. Поступали в Россию в основном машины и оборудование — 47,3% (44,8% — годом ранее).

34,2% российского товарооборота пришлось на государства ЕС; 12,3% — на страны СНГ; 9,2% — на страны ЕАЭС и 35,7% — на страны АТЭС.