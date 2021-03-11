Москва, , 11:15 — REGNUM В настоящее время пока рано говорить об уходе нерезидентов с долгового рынка РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о снижении доли иностранных инвесторов в облигациях федерального займа.

«В 2018 году доля инвестиций нерезидентов в облигации федерального займа также значительно снизилась, но тогда это было связано с активными продажами, сейчас же основная причина — это невысокая доля участия в новых размещениях, — сказала Кошелева. — Одна из главных причин — это угроза введения санкций на российский госдолг и запрет для иностранцев владеть подобными активами, поэтому некоторые нерезиденты продают свои ОФЗ. Но несмотря на снижение доли участия нерезидентов на аукционах ОФЗ, в абсолютном выражении они увеличили объем покупок до 29 млрд рублей. В целом пока преждевременно говорить об уходе нерезидентов с рынка».

Как подчеркнула Кошелева, санкции играют негативную роль в ослаблении интереса иностранных инвесторов к ОФЗ, потому что они свидетельствуют о нарастающей геополитической напряженности и возможном дальнейшем ослаблении рубля.

«А в таких условиях инвесторы стараются не вкладываться в рисковые активы», — добавила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа продолжит снижаться.