Уфа, , 11:34 — REGNUM Советский районный суд Уфы заключил под стражу пятерых сотрудников ГИБДД, ранее задержанных по подозрению в получении взяток. Об этом 11 марта сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на пресс-службу объединенной пресс-службы судов региона.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела заключены под стражу на два месяца (до 9 мая текущего года). На этот же срок арестован подозреваемый в посредничестве во взяточничестве.

Напомним, по версии следствия, с 2017 года по 2020 год пять подозреваемых сотрудников ГИБДД через посредников получали взятки.

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