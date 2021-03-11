Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUM В Ростовской области перед судом предстанет банда грабителей, в состав которой входил действующий сотрудник правоохранительных органов и трое бывших полицейских. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, члены организованной преступной группировки (ОПГ) в течение двух лет промышляли кражами и грабежами. Обвиняемые грабили магазины, платёжные терминалы и складские помещения в Матвеево-Курганском, Куйбышевском и Неклиновском районах. Так, например, в октябре 2019 года участники банды похитили со склада контрафактную табачную продукцию на сумму более 1,4 млн рублей и незаконного реализовали её знакомым бизнесменам, в декабре 2019 года из магазина был похищен товар и выручка.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению преступлений эксперта-криминалиста одного из территориальных отделов МВД России. Он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Участникам банды вменяются кража, грабёж, злоупотребление должностными полномочиями, незаконный оборот товаров и продукции без маркировки.

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