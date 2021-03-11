Джакарта, , 11:13 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан встретился с министром-координатором по морским делам и инвестициям Лухутом Бинсаром Панджаитаном, чтобы обсудить борьбу с наводнениями, комплексное развитие транспорта и туризма в столице Индонезии, сообщает Antara.

По словам Лухута Бинсара Панджаитана, для борьбы с наводнениями необходима активация насосных станций и обеспечение надлежащего функционирования дренажной системы в столице, а также борьба с мусором.

Губернатор также попросил поддержки правительства в развитии транспорта для облегчения передвижения граждан столицы.

Стороны обсудили продвижение туризма, который будет ориентирован на развитие района Тысячи островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Джакарты заявил, что памятник Юрию Гагарину в столице Индонезии знаменует двусторонние отношения между Индонезией и Россией.

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