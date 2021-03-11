Улан-Удэ, , 11:13 — REGNUM Бывший директор муниципального предприятия «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолий Урбанов стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, его обвиняют в халатности.

В мае 2019 года подозреваемый, возглавляя МУП, заключил контракт с фирмой на ремонт автодороги по улице Гвардейская в Улан-Удэ. В рамках работ строители должны были установить пешеходное ограждение из из 848 секций. В ноябре 2019 года заказчик принял работы и выплатил необходимую сумму по контракту.

«Однако, в действительности, при последующем пересчете оказалось, что пешеходное ограждение вместо 848 секций выполнено всего из 132, вследствие чего подрядчику незаконно оплачены работы на сумму более 6,5 млн рублей, чем причинен крупный ущерб местному бюджету», — отметили в управлении.

Расследование уголовного дела продолжается.