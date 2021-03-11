Новосибирск, , 11:12 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 марта, за минувшие сутки было выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 102 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 57 лет, 64 года, женщины в возрасте 53 года, 66 лет, 89 лет. Всего в регионе умерли 1516 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 92 человека. На ИВЛ — 18 пациентов».

Всего в регионе выявлено 36 902 случая заражения коронавирусом, в том числе у 2104 детей; 33 790 пациентов выздоровели (+104 за сутки).