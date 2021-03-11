Минск, , 11:16 — REGNUM Первые случаи заражения «британской» разновидностью коронавируса выявлены на территории Белоруссии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем Telegram-канале.

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«В Беларуси выявлено несколько первых случаев инфицирования «британским» штаммом … Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что часть случаев заражения «британским» штаммом коронавируса была выявлена у лиц, которые прибыли из-за рубежа — из Польши, Украины и Египта, и еще несколько положительных образцов были обнаружены у лиц, заразившихся на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 609 и достигло 298123.