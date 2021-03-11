Москва, , 11:11 — REGNUM В то время как по официальным данным в РФ насчитывается около 4,3 млн безработных, есть основания полагать, что на самом деле этот показатель ближе к 10 млн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин.

«Основным фактором, который играет на снижение в РФ уровня безработицы, конечно, является снижение заболеваемости COVID-19, а следовательно, частичное снятие и ослабление ограничительных мер, когда бизнес может беспрепятственно работать. Меры поддержки, предпринимаемые правительством по трудоустройству безработных, также играют немаловажную роль, — сказал он. — Начиная с лета 2020 года правительство РФ приложило немало усилий для снижения уровня безработицы, предлагая новые меры поддержки как для бизнеса, так и для самих безработных. Это различные субсидии, организация общественных работ и временного трудоустройства».

При этом он уточнил, что статистика за последнее десятилетие показывает, что реальный уровень безработицы в РФ, как правило, вдвое выше официального.

«Точные цифры назвать сложно, но по некоторым наблюдениям, при официальном уровне безработицы в 4,3 млн безработных неофициальные цифры показывают более 10 млн, — пояснил Порочкин. — Есть данные, что в течение 2021 года по России прокатится волна банкротств и закроется каждая десятая компания в секторе малого и среднего предпринимательства. А это, в свою очередь, приведет к росту количества безработных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что, скорее всего, в РФ уровень безработицы стабилизируется на достигнутой отметке.