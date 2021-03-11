Махачкала, , 11:11 — REGNUM В Махачкале проходит спецоперация по задержанию бандита, оказавшего вооруженное сопротивление силовикам. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Отмечается, что сегодня, 11 марта, в ходе проведения в Дагестане оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о подготовке теракта одним из сторонников международной террористической группировки.

В целях недопущения теракта ФСБ России провело контртеррористическую операции и ввело соответствующий правовой режим на территории Советского района Махачкалы.

«Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили в НАК.

В настоящее время силовики принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу.