Москва, , 11:09 — REGNUM То, что Организация экономического сотрудничества и развития понизила свой прогноз по темпам роста российского ВВП в 2021 году, может быть связано с невысоким процентом вакцинации российских граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«По статистике ОЭСР, Россия занимает 9 место в мире по числу привитых. С глобальным ростом темпов вакцинации ОЭСР связывает и увеличение темпов роста мирового ВВП в ближайшие два года. Доля мирового ВВП в 2021 году, по прогнозам организации, вырастет на 5,6 процента по сравнению с декабрьской оценкой в 4,2 процента, — сказала Кошелева. — Рост цен на нефть в первые месяцы 2021 года, а также постепенное восстановление бизнеса после карантина, открытие границ, восстановление стабильного экономического спроса — все эти факторы дают основания ожидать роста экономики РФ в 2022 году».

Как подчеркнула Кошелева, в 2021 году эксперты прогнозируют постепенное восстановление российской экономики на фоне окончания пандемии, роста нефтяных цен и укрепления рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2021 году прирост ВВП России будет около 3,5%.

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