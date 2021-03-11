Екатеринбург, , 11:09 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура отреагировала на скандал с нелегальной парковкой. Идёт проверка, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Прокурор Ленинского района выехал на место. Кроме того, направлены запросы в соответствующие городские и областные инстанции. При наличии оснований прокуратура примет соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся 10 марта. В районе жилого комплекса «Московский квартал» неизвестные поставили шлагбаум, а перед этим построили там будку охранника. За месяц парковки коммерсанты требовали 2500 рублей. Однако жильцы не согласились с этими правилами и вечером 10 марта устроили там сход. На месте дежурили сотрудники полиции и Росгвардии. По словам силовиков, конфликтных ситуаций удалось избежать.

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