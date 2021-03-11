Санкт-Петербург, 11 марта, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Петербурге мужчина, принципиально отказавшийся надевать маску и перчатки при посещении библиотеки, подал в суд на это учреждение из-за отказа в предоставлении ему услуги по распечатке документов. Суд не встал на сторону ковид-диссидента и отказал ему в удовлетворении исковых требований.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

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Истец просил взыскать с библиотечной системы Красногвардейского района 500 000 рублей в качестве компенсации морального вреда по причине того, что в октябре 2020 года ему трижды в разные дни было отказано в предоставлении услуги из-за отсутствия маски и перчаток.

«По мнению истца, данные действия ответчика являются незаконными, нарушили права истца, в том числе, как потребителя, причинили нравственные страдания», — сообщили 11 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Истец настаивал на неправомерности требования ответчика носить маску и перчатки.

Ответчик в суде подтвердил, что при посещении библиотеки петербуржец был без маски и перчаток, а от предложенных ему в библиотеке средств защиты мужчина отказался, поэтому ему было отказано в предоставлении запрошенных услуг.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга решил, что причинения физических и нравственных страданий истцу действиями (бездействием) ответчика не установлено, и в удовлетворении исковых требований отказал.