Красноярск, , 11:07 — REGNUM Правительство Красноярского края и «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, оно касается возмещения вреда, нанесённого объектам животного мира в результате разлива нефтепродуктов, произошедшего в мае 2020 года.

Документ 10 марта подписали зампредседателя регионального правительства Владимир Бахарь и гендиректор НТЭК Сергей Липин. Речь идёт о скорейшем восстановлении нарушенной экосистемы Таймыра в натуральной форме путём проведения компенсационных мероприятий. Компания должна приступить к их выполнению не позднее 1 июля 2021 года.

Для разработки проекта восстановления экосистемы пострадавшей территории НТЭК должна привлечь научно-экспертные организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, разлив более 21 тысячи тонн нефтепродуктов произошёл 29 мая 2020 года при разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 НТЭК. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей. Кроме того, минэкологии Красноярского края направило компании основанные на научных исследованиях специалистов Сибирского федерального университета требования о добровольном возмещении ущерба, причиненного в результате аварии объектам животного мира.

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В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146,2 млрд рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора. Ущерб объектам животного мира и среде их обитания НТЭК решила возместить во внесудебном порядке. По данным «Норникеля», речь идёт о сумме в размере 494 млн рублей.

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