Пыть-Ях, Югра, 11 марта, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Югре задержаны двое мужчин, у которых изъяты более четырёх килограммов синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Пресс-служба УМВД России по ХМАО Изъятые наркотики

Сотрудники полиции в городе Пыть-Ях на улице Первопроходцев остановили автомобиль «Тойота Камри», в салоне которого находились двое мужчин 1995 и 1997 годов рождения. При досмотре у водителя был обнаружен и изъят фольгированный свёрток со светлым кристаллообразным веществом внутри. У пассажира обнаружены 72 аналогичных свёртка.

Затем мужчины признались, что возле одного из домов в Сургуте припаркован автомобиль, в багажнике которого находятся 3,8 кг наркотиков. На съёмной квартире фигурантов в Тюмени изъято более 224 граммов измельчённых галлюциногенных грибов. Подозреваемые признались, что они собирались сбыть запрещённые вещества через тайники-«закладки».

За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере задержанных заключили под стражу по решению суда.