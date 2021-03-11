Лас-Вегас, США, , 11:05 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг заявил, что должен позаботиться о своём здоровье перед матчем-реваншем с российским бойцом Петром Яном. Об этом 11 марта сообщает ESPN.

«Матч-реванш состоится, и мы всё уладим, но для этого нужно позаботиться о своём здоровье», — сказал Стерлинг.

Напомним, в поединке, который прошёл в ночь с 6 на 7 марта на турнире UFC 259, Ян нанёс Стерлингу запрещённый удар коленом в голову, когда тот находился на коленях.

Из-за этого Ян лишился чемпионского пояса в легчайшем весе. А Стерлинг был доставлен в больницу и признан победителем.

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