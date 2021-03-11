Кострома, 11 марта, 2021, 11:51 — ИА Регнум. В школах Костромской области наблюдается острый дефицит учителей. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

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На сегодняшний день региону необходимо порядка 900 специалистов. Больше всего в области не хватает преподавателей иностранного языка, русского и литературы, математики. Из-за кадрового голода работающие педагоги вынуждены брать «выпадающие» часы на себя и перерабатывать.

Департамент образования и науки региона объясняет дефицит демографическими причинами. В 2000-х в России наблюдался подъём рождаемости — следовательно, число учеников в школах выросло. Вместе с тем количество выпускников вузов, родившихся в 1990-х годах, мало — в эти годы статистики отмечали спад рождаемости.

Чтобы справиться с дефицитом кадров, региональный департамент образования сформулирует потребность в учителях на пятилетнюю перспективу. В школах усилят профориентацию, число бюджетных мест в высших учебных заведениях на педагогических специальностях в 2021 году увеличат на 10% — до 528 мест.

«До 15 апреля мы должны сформировать отраслевую дорожную карту — план мероприятий. Это и прогноз кадров, который необходим нам по годам как минимум на пятилетнюю перспективу. С учетом и выбытия на пенсию, и переездов, и открытия новых учебных заведений», — отметил директор департамента образования и науки региона Илья Морозов.

Снять кадровое напряжение в школах надеются в том числе за счёт целевиков. В настоящее время в Костромском государственном университете получают образование 275 таких студентов. После обучения они обязаны отработать по педагогической специальности три года или вернуть деньги государству. На работу в школы они выйдут в течение двух лет.