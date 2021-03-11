Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге бывшего руководителя городского дорожного предприятия подозревают в крупном мошенничестве при выполнении госконтракта по уборке и содержанию дорог. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее стало известно, что утром 11 марта оперативники пришли с обысками в квартиры и офисы подрядных и субподрядных организаций комитета по благоустройству Петербурга в рамках уголовного дела по факту крупного мошенничества. Предварительная сумма причиненного ущерба бюджету города составляет 10 млн рублей.

Как уточнили в ведомстве, сотрудниками ГУ МВД России выявлена схема по присвоению денежных средств, выделенных на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог.

«Участниками противоправной схемы выступали должностные лица ряда организаций, специализирующихся на техническом обслуживании дорог», — заявили в Главке МВД.

По версии следствия, ключевым звеном и разработчиком противоправной схемы стал бывший руководитель городского дорожного предприятия, который, пользуясь своим положением и сложившимися деловыми отношениями, привлек к противоправной деятельности представителей подрядной организации.

Мужчина заключил с компанией-подрядчиком фиктивный договор на механизированную уборку тротуаров, по которому было выделено порядка 9,5 млн рублей.

«Формально же данные технические работы не были произведены в должном объеме, а выделенные из бюджета денежные средства обналичены и распределены между участниками противоправной схемы», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

В рамках расследования уголовного дела 11 марта полицейские проводят серию обысков, в том числе в нескольких организациях и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъята крупная сумма денег, а также документация, имеющая значение для расследования.

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