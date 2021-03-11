Минск, , 11:05 — REGNUM Расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому и лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу было предъявлено окончательное обвинение, завершил Следственный комитет (СК) Белоруссии. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба СК республики.

«Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и приближенных к ним лиц», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по версии следователей, обвиняемые на протяжении долгого времени вели активную подготовку и организацию массовых беспорядков на территории республики в поствыборный период.

Кроме того, отмечается, что как считает следствие, Сергей Тихановский с использованием своего Youtube-канала и Telegram-канала «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».

Помимо того, указывается, Тихановскому предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды), ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК и ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

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