Москва, , 11:03 — REGNUM Строить в России мусоросжигающие заводы за счет платежей экосбора в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) экономически нецелесообразно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил руководитель лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель программы повышения квалификации ИГСУ РАНХиГС «Управление отходами производства и потребления» Содном Будатаров.

«Это экономически нецелесообразно. РОП должен быть направлен на создание нового технологического уклада, — сказал Будатаров. — Изначально он был придуман для создания экономики замкнутого цикла, то есть финансирования рециклинговых заводов, вовлекающих в повторный хозяйственный оборот вторичное сырье, и создания заготовительной инфраструктуры. А МСЗ ничего не перерабатывают, а только сжигают. На выходе образуется токсичная зола, которую еще нужно правильно захоронить».

Как подчеркнул эксперт, за границей, в Финляндии и в других странах Европы, в Японии, большинство МСЗ являются муниципальными предприятиями, отапливающими жилые кварталы.

«Они выполняют функцию обычных котельных. Большинство из них было построено в 1960—1980 годах на бюджетные средства и средства частных инвесторов. РОП как система появилась позже. Его задача не финансировать устаревшие МСЗ, а создавать новую, «круговую» экономику, где вторичное сырье не сжигают, а повторно используют», — сказал Будатаров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по отношениям природопользования и экологии Ильдар Неверов заявил, что финансировать в России строительство мусоросжигающих заводов из средств экологического сбора слишком расточительно.