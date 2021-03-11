Мадрид, , 11:01 — REGNUM Вооруженные силы Испании продолжают бороться с коронавирусом. Почти год назад началась крупнейшая военная операция в стране под названием «Операция Бальмис», которая длилась 98 дней, в то время как в стране было объявлено чрезвычайное положение, напоминает издание La Razón.

В конце сентября спецоперация была возобновлена уже под названием «Baluarte» («Оплот»), внедрив возможности слежки. Летом 2020 года министерство обороны обучило около 7500 солдат, из которых около 5000 готовы к немедленному развертыванию, а 2497 уже задействованы для работы в автономных сообществах. Многие из них в настоящее время предназначены для работы в сфере контроля пассажиров, прибывающих в Испанию из Бразилии или Южной Африки в целях попыток остановить распространение новых штаммов вируса.

Это подтвердила 11 марта министр обороны Маргарита Роблес во время своего выступления в Комиссии по обороне Конгресса депутатов, в котором она оценила участие Вооруженных сил в борьбе с коронавирусом в миссии «Оплот». Как она пояснила, с тех пор, как 29 сентября была активирована вторая операция по борьбе с пандемией, военные в основном занимались дезинфекцией, материально-техническим обеспечением и слежкой.

Что касается слежки, то Роблес уточнила, что на сегодняшний день по всей Испании задействовано около 2500 военнослужащих обеих армий, Военно-морского флота и Чрезвычайного военного подразделения, которые ежедневно контактируют с примерно 19 300 человек. За все это время они связались в общей сложности с 2 284 692 гражданами. Министр заверила, что она «горда» этими данными, и, как она подчеркнула, координация с различными администрациями является плавной и динамичной.

Новые штаммы

В то же время глава министерства обороны подтвердила, что в настоящее время испанские военные несут ответственность за отслеживание прибывающих из Бразилии и Южной Африки воздушным или морским транспортом в качестве формы поддержки правительства в связи с распространением новых штаммов, возникающих в этих странах.

Министр также объяснила, что за это время Вооруженные силы провели в общей сложности 951 дезинфекцию в различных учреждениях, таких как рынки Mercamadrid или Mercabarna, дома престарелых или медицинские центры. Кроме того, военные помогали в транспортировке первых доз вакцины на острова и в автономные города Сеута и Мелилья.