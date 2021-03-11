Брянск, , 11:03 — REGNUM В Брянской области 11 марта подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 1,3 тысячи тестов. Зарегистрированы три летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области выявлены 33 844 носителя инфекции. Выздоровели 33 056 человек, в том числе 104 пациента выписаны за последние сутки. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 266 человек.

С начала пандемии в регионе выполнены 472 394 исследования на коронавирус.