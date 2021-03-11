Екатеринбург, , 11:08 — REGNUM В городской думе Екатеринбурга сформировали депутатскую группу «Содействие развитию Ленинского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа.

Председателем нового объединения стал депутат Виталий Чачин. Также в составе группы — Тимофей Жуков, Антон Швалёв, Константин Киселёв и Владимир Козлов.

По задумкам, новое формирование будет поддерживать инициативы, направленные на улучшение жизни в Ленинском районе, а также обращать внимание на проблемы района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в гордуме создали депутатскую группу «Медицинская фракция». Парламентарии заявляют, что смогут в адресном порядке помогать медучреждениям.

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